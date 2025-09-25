При этом разделение полуострова не будет вечным, заявил министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён

СЕУЛ, 25 сентября. /ТАСС/. КНДР и Республика Корея фактически представляют собой два государства, но разделение Корейского полуострова не будет вечным. Об этом заявил министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён.

"Южная и Северная Корея - уже давно фактически два [разных] государства", - приводит газета "Тона ильбо" слова министра. "Признание существования двух государств, признание государственности не означает признания вечного разделения", - считает Чон Дон Ён.

"По меньшей мере 50-60% граждан ответили, что Северная Корея - государство. Реальность состоит в том, что многие граждане признают [Север] в качестве государства", - продолжил министр. "[Юг и Север] представляют собой два государства с точки зрения международного права и международного сообщества", - цитирует его агентство News1. Чон Дон Ён сослался на одновременное вступление КНДР и Республики Корея в ООН.

В то же время начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ви Сон Лак заявил, что правительство не придерживается позиции о существовании двух государств на Корейском полуострове. "Правительство не поддерживает и не признает концепцию двух государств. Отношения Юга и Севера вплоть до объединения будут характеризоваться как особые отношения с временным характером", - цитирует Ви Сон Лака News1. Конституция Республики Корея постулирует, что в ее состав входит весь Корейский полуостров.

На очередной сессии Верховного народного собрания 20-21 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не будет добиваться объединения с Республикой Корея. По его словам, Южная Корея - это "полностью чуждая страна". Как отметил Ким Чен Ын, в Пхеньяне на уровне закона закрепят, что КНДР и Республика Корея "представляют собой два разных государства, которые не могут объединиться".