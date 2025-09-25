Коммюнике об установлении дипотношений страны подписали на сессии Генассамблеи ООН, заявили в украинском МИД

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сирия и Украина возобновили дипломатические отношения, которые ранее были разорваны по инициативе Киева. Об этом сообщил украинский МИД.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, коммюнике об установлении дипломатических отношений было подписано министрами иностранных дел на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в присутствии Владимира Зеленского и президента арабской республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа.

В МИД Украины напомнили, что Киев разорвал дипломатические отношения в 2022 году из-за решения Дамаска признать ЛНР и ДНР.