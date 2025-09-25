Лидер партии "Грузинская мечта" Ираклий Карцхалия назвал Владимира Зеленского марионеткой

ТБИЛИСИ, 25 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Грузинская мечта" Ираклий Карцхалия прокомментировал заявление Владимира Зеленского о Грузии на Генассамблее (ГА) ООН, назвав его марионеткой и посоветовав ему "промыть рот". Об этом 24 сентября сообщил телеканал Rustavi 2.

"Этот так называемый политик посмел и в очередной раз высказался о Грузии негативно. Прежде чем эта марионетка осмелится, как осмеливались его чиновники, оскорбляя и напрямую призывая нашу страну к войне, пусть сначала промоет рот и после этого говорит о нашей стране", - сказал политик.

Во время своего выступления на ГА ООН Зеленский говорил, что Европа "потеряла Грузию", а ситуация с правами человека там только ухудшается.

В понедельник 22 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что иностранные спецслужбы финансируют митинги в Грузии, пытаясь повторить сценарий украинского "майдана". Он также подчеркнул, что правительство Грузии не допустит подобного в своей стране.