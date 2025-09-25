Индия запустила баллистическую ракету с железнодорожной пусковой установки

Agni-Prime может поражать цели на удалении до 2 тыс. км

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Индия осуществила успешный испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности Agni-Prime с мобильной железнодорожной пусковой установки. Об этом заявил министр обороны южноазиатской республики Раджнатх Сингх.

"Впервые осуществленный пуск ракеты с рельсовой мобильной железнодорожной платформы продемонстрировал растущие возможности Индии в области стратегического сдерживания", - написал глава ведомства в X.

Успешное испытание Agni-Prime позволило Индии войти в группу стран, обладающих потенциалом для ракетных запусков с мобильных железнодорожных установок, добавил Сингх.

Баллистическая ракета Agni-Prime относится к индийскому ракетному оружию нового поколения. Она способна поражать цели на удалении до 2000 км.