По данным агентства, служба обнаружила и ликвидировала 23 сентября сеть из более чем 300 серверов и 100 тыс. sim-карт, спрятанных в неприметных зданиях и квартирах по всему Нью-Йорку

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Американская Секретная служба, отвечающая за охрану первых лиц государства, начала расследование в связи с обнаруженной сетью коммуникационных устройств в Нью-Йорке, которая использовалась для нарушения работы мобильной связи и могла повлиять на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, расследование началось после того, как двум сотрудникам Белого дома, а также представителю правоохранительных органов США высокого ранга поступили угрозы по телефону.

По данным источников, Секретная служба обнаружила и ликвидировала 23 сентября сеть из более чем 300 серверов и 100 тыс. sim-карт, спрятанных в неприметных зданиях и квартирах по всему Нью-Йорку. Такого рода аппараты позволяют массово рассылать сообщения, которые злоумышленники могут использовать для мошенничества, ложных вызовов и других незаконных действий. По версии следствия, системой могли воспользоваться как иностранные правительства, так и преступные группировки внутри США, чтобы массово рассылать спам, совершать анонимные звонки и перегружать линии экстренных служб.

Правоохранители никого не арестовали. Секретная служба проводит розыск организаторов сети.

В штаб-квартире ООН проходит неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, во время которой выступают представители 195 делегаций со всего мира. Как сообщили Bloomberg в Секретной службе, "время, место и близость [раскрытой] сети [к всемирной организации] могли потенциально повлиять на [мероприятия на площадках] ООН".