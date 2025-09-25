На двух КПП Белоруссии около 4 тыс. машин ждут выезда в Польшу

Среди них есть транспортные средства польских перевозчиков, которым продлили на 10 дней возможность нахождения на белорусской территории в связи с закрытием белорусско-польской границы

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Выезда в Польшу на пунктах пропуска "Брест" и "Козловичи" ожидают кколо 4 тыс. автомобилей. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии.

"Сейчас в пункте пропуска «Брест» ожидают выезда порядка 3 000 легковых транспортных средств, в пункте пропуска «Козловичи» - около 1 000 грузовиков, среди которых и транспортные средства польских перевозчиков, которым таможенные органы Беларуси продлили на 10 дней возможность нахождения на белорусской территории в связи с закрытием белорусско-польской границы", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным ведомства, с 01:00 до 08:00 (совпадает с мск) на выезд из Белоруссии через пункт пропуска "Козловичи" польские контролирующие службы приняли 260 грузовиков, границу в обратном направлении пересекли 100 транспортных средств. В пункте пропуска "Брест" в общей сложности польская сторона подала около 550 легковых автомобилей.

В ГТК напомнили, что белорусская таможня усилила смены в возобновивших свою работу этой ночью пунктах пропуска на границе с Польшей. "Почти две недели пункты пропуска «Козловичи», «Брест» и четыре железнодорожных были закрыты по решению польской стороны", - обратили внимание в пресс-службе. Оформлять убывающий на польскую сторону автодорожный транспорт белорусские таможенники начали с 23:00, вызывать зарегистрированные в электронной очереди грузовики для прибытия в пункт пропуска "Козловичи" - с 20:00.

Госпогранкомитет Белоруссии утром 24 сентября сообщил, что получил официальное уведомление Пограничной стражи Польши об открытии границы 25 сентября в 01:00 по местному времени.

Польша закрыла все работавшие до той поры погранпереходы на границе с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Помимо пункта пропуска пассажирского транспорта в Тересполе движение через польско-белорусскую границу прекратилось на КПП для грузового транспорта "Кукурыки" - "Козловичи", а также на трех погранпереходах на железной дороге "Кузница Белостоцкая" - "Гродно", "Семянувка" - "Свислочь", "Тересполь" - "Брест". Решение было принято 9 сентября польским премьером Дональдом Туском, он связал меру с белорусско-российскими учениями "Запад-2025", которые прошли 12-16 сентября.