Советник канцлера ФРГ: Германия открыта к идее передачи Украине активов России

По данным издания Politico, речь идет об использовании средств в сумме до €172 млрд

БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Берлин готов рассмотреть предложение Еврокомиссии о передаче Украине замороженных российских активов. Об этом заявил изданию Politico советник канцлера ФРГ по делам Европы Михаэль Клаусс.

"Мы готовы рассмотреть новые и жизнеспособные с правовой точки зрения варианты использования замороженных российских активов", - сообщил он.

Как указывает Politico, речь идет об использовании средств в сумме до €172 млрд. Вопрос будет обсуждаться на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене в начале октября. Берлин оказывает давление на другие страны ЕС, чтобы они поддержали план, отмечает издание.

По словам Клаусса, "украинцам нужны деньги, чтобы дальше закупать оружие, но вариантов не так много".

Ранее Politico сообщило, что представители Европейской комиссии предложили главам минфинов стран ЕС передать Украине замороженные российские активы при помощи долговых расписок. По информации издания, предложение включало в себя обмен денежных депозитов на облигации, оплата которых будет гарантирована странами ЕС.