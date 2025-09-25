Премьер Испании: экономика ЕС будет стагнировать без мигрантов

Педро Санчес отметил, что в некоторых ключевых секторах экономики, таких как строительство, агропромышленность, система соцобеспечения и сфера туризма, доля мигрантов среди работников составляет до 20-30%

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Экономика Европейского союза перейдет к стагнации, если страны сообщества не будут принимать мигрантов. Такое мнение высказал премьер-министр Испании Педро Санчес в интервью телеканалу Bloomberg TV.

"Если отказаться от того вклада, который вносят [в экономику] мигранты, то ЕС в ближайшие годы столкнется с тем, что просто начнет стагнировать. У нас не будет возможности для роста", - сказал он, отвечая на вопрос о популярности в Испании правых партий, требующих проведения антимиграционной политики.

По словам премьера Испании, представители этих партий не предлагают способа борьбы с безработицей и ухудшением демографической ситуации. Он отметил, что в некоторых ключевых секторах экономики, таких как строительство, агропромышленность, система соцобеспечения и сфера туризма, доля мигрантов среди работников составляет до 20-30%. По словам Санчеса, основная масса мигрантов прибывает в Испанию из стран Латинской Америки, Северной Африки, а также из США.

16 июля глава испанской консервативной Народной партии (НП) Альберто Нуньес Фейхоо выступил за немедленную депортацию из страны нелегальных мигрантов, нарушающих законы. Ранее испанская крайне правая партия "Вокс" выступила за депортацию из страны мигрантов, которые нарушают законы или навязывают "чужую религию". В свою очередь Санчес после случившегося заявил, что "расизм несовместим с демократией", а "Испания является страной прав, а не ненависти".