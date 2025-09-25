Представитель министерства Го Цзякунь отметил, что ключ к эффективной роли всемирной организации заключается в том, чтобы все государства-члены придерживались духа единства и сотрудничества

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Наблюдающиеся в мире кризисы говорят о необходимости усиления, а не ослабления роли ООН. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Различные беспорядки, происходящие в современном мире, вызваны не тем, что ООН устарела, а как раз тем, что цели и принципы Устава ООН постоянно искажаются и нарушаются. Ряд серьезных кризисов и вызовов в последние годы неоднократно предупреждали нас, что для решения проблем, стоящих перед миром сегодня, роль ООН необходимо укреплять, а не ослаблять. Статус ООН должен быть сохранен, а не заменен", - сказал дипломат.

По его словам, ключ к эффективной роли ООН заключается в том, чтобы все государства-члены, особенно крупные державы, придерживались духа единства и сотрудничества, а также ставили общие интересы международного сообщества на первое место, строго соблюдали цели и принципы Устава ООН.

"В канун 80-летия создания ООН Китай готов и впредь совместно со всеми сторонами твердо придерживаться первоначальной миссии ООН, способствовать восстановлению авторитета и жизнеспособности ООН в новых условиях, чтобы она стала важной платформой для укрепления диалога, сотрудничества, координации и совместных действий стран в ответ на глобальные вызовы", - заявил представитель МИД КНР.