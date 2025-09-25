Глава МИД республики Марко Джурич отметил важность регулярных контактов на высоком и высшем уровнях

БЕЛГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Сербия намерена и дальше укреплять сотрудничество с Российской Федерацией, заявил министр иностранных дел республики Марко Джурич на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Подчеркнув высокий уровень двусторонних отношений, я хотел бы особо отметить, что Сербия последовательно настроена на их укрепление и развитие", - отметил Джурич, чьи слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Глава МИД отметил важность регулярных контактов на высоком и высшем уровнях. Он напомнил о состоявшейся недавно встрече президентов двух стран в Пекине, в ходе которой "была подтверждена готовность сохранять сербско-российские связи и развивать их в дальнейшем".

Джурич поблагодарил Москву за поддержку по вопросу территориальной целостности и суверенитета Сербии. "Благодарен Российской Федерации за принципиальную позицию и поддержку в деле защиты территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия. Такая поддержка исключительно важна как в двустороннем плане, так и в международных организациях", - заявил министр. По его словам, Белград удовлетворен и прошедшими консультациями двух внешнеполитических ведомств по вопросам взаимодействия в системе ООН.

Кроме того, Джурич и Лавров обсудили перспективы развития экономического сотрудничества. "Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической сфере", - отметил сербский министр.

В МИД РФ указали, что "констатировано поступательное развитие отношений стратегического партнерства между двумя странами, сохранение интенсивности и содержательности контактов в условиях кризиса системы международных отношений", а также "обсуждены основные вопросы двустороннего взаимодействия".