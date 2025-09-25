Она рассылает сообщения с призывом "удержать в Европе" восточноевропейскую страну

БУХАРЕСТ, 25 сентября. /ТАСС/. Парламентская партия "Союз за спасение Румынии" (ССР) "напрямую вмешивается" в парламентские выборы в Молдавии, рассылая сообщения с призывом "удержать в Европе" восточноевропейскую страну. Об этом сообщил портал Gândul со ссылкой на электронное письмо.

Отмечается, что обращение подписано лидером ССР Домиником Фритцем. По словам политика, его партия также является союзником Молдавии.

Помимо этого, ССР в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) напрямую призывает граждан Молдавии участвовать в выборах и голосовать за европейский путь страны. Им предлагают выбрать между "ЕС и возможностями для молодежи или Россией и стагнацией". В другой публикации говорится, что голосование против европейского курса будет означать "возврат в прошлое, бедность и зависимость от России".

Сам Союз за спасение Румынии не называет конкретную партию, за которую молдаване должны проголосовать. Ранее президент Молдавии Майя Санду поддерживала на президентских выборах действующего президента Румынии Никушора Дана, которого также поддержал и ССР. Его оппонент по президентской кампании, глава оппозиционного Альянса за объединение румын Джордже Симион, неоднократно обвинял правящую элиту Молдавии во вмешательстве в румынские выборы.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство прозападная Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. Среди оппонентов ПДС - выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, который сформирован вокруг Партии социалистов, а также блок "Альтернатива", который поддерживает проевропейскую политику, но критикует антироссийский курс Санду. В парламент, согласно соцопросам, также проходит "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым.