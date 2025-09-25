Сейчас атомная индустрия стоит на особом моменте своего развития, отметил глава МАГАТЭ

МОСКВА, 25 сентября /ТАСС/. Атомная энергетика должна использоваться исключительно в мирных целях, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе открытия Всемирной атомной недели в Москве.

"Сейчас атомная индустрия стоит на особом моменте своего развития. И особую ценность и смысл <...> [имеет] то, что мы находимся в Москве, в столице России, в стране, которая исторически стояла у истоков развития атомных технологий. Поэтому любой атомный объект, любая атомная электростанция, которая создается, результаты ее работы должны иметь именно мирное разрешение и быть направлены на мирный результат", - сказал он.

По его словам, сейчас, открывается гораздо больше возможностей для развития атомной энергетики. "Сегодня мы можем собраться вместе и обсудить очень большие перспективы развития атомных технологий. С точки зрения международной организации, МАГАТЭ, для нас очень важно, чтобы этот тренд, эта перспектива, этот потенциал для развития атомной генерации", - сказал Гросси.