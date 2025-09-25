ЕК пока не раскрывает стоимость "стены дронов"

Необходимо проконсультироваться со странами - участницами по поводу их финансовых возможностей и бюджетных ассигнований, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье

БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия пока не раскрывает возможную стоимость реализации проекта "стена дронов" и будет опираться на финансовые возможности государств - участников. Об этом сообщил представитель ЕК Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.

"На данном этапе еще рано раскрывать какие-либо подробности. Мы должны проконсультироваться со странами - участницами по поводу их финансовых возможностей и бюджетных ассигнований", - сказал он. Ренье отметил, что некоторые страны могут использовать средства, запрошенные по европейской кредитной оборонной программе SAFE, для осуществления инициативы.

22 сентября на брифинге Ренье сообщил, что представители ряда европейских стран 26 сентября обсудят идею "стены дронов" на восточной границе ЕС. Консультации проводятся при участии Украины и еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса. Позднее он рассказал, что к дискуссиям присоединится Словакия.

Проект "стена дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект пока находится на стадии разработки и отбора прототипов.