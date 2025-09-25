Gazeta Wyborcza: в Польше намерены разрешить сбивать объекты за пределами страны

По данным газеты, польские военные утратили возможность сбивать объекты в небе над соседними странами после внесения в феврале 2022 года изменений в закон об использовании вооруженных сил за рубежом, которые инициировало правительство, сформированное партией "Право и справедливость"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Польши планируют законодательно разрешить сбивать беспилотники и ракеты в воздушном пространстве третьих стран, например Белоруссии и Украины. Об этом сообщила газета Gazeta Wyborcza.

Как утверждает издание, польские военные утратили возможность сбивать объекты в небе над соседними странами после внесения в феврале 2022 года изменений в закон об использовании польских вооруженных сил за рубежом, которые инициировало правительство, сформированное партией "Право и справедливость". Согласно документу, использование польских ВС за рубежом "может произойти на основании решения компетентного органа международной организации, членом которой является Республика Польша" (например, НАТО), органа Европейского союза, а также по приглашению или с согласия принимающего государства.

В связи с этим в июне 2024 года польское Минобороны подготовило новый проект закона, согласно которому власти республики получат право использовать вооруженные силы за рубежом "на основании неотъемлемого права на самооборону, о котором говорится в статье 51 Устава ООН". Отмечается, что проект может быть принят ускоренным путем без дополнительного согласования.

Власти в Киеве неоднократно просили Варшаву и других партнеров на Западе сбивать российские беспилотники и ракеты над Украиной. Польские власти в свою очередь указывают на риски, связанные с такими действиями, и подчеркивают, что предпринять их можно лишь с согласия всех государств НАТО.