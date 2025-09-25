За словами президента США о том, что Киев может при поддержке ЕС вернуть все свои территории, скрывается объявление о меньшем участии Вашингтона, отметил польский премьер

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента США Дональда Трампа в перекладывании на Европу ответственности за завершение конфликта на Украине.

"Президент Трамп заявил, что Украина может при поддержке Европейского Союза вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и перекладывании ответственности за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", - написал Туск в X.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, утверждение о том, что Украина может что-то отвоевать, является ошибочным. Так он прокомментировал высказывания Трампа о том, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года.