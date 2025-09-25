ЦПК: Зеленский и СБУ мстят антикоррупционным структурам

По информации украинского Центра противодействия коррупции, Владимир Зеленский и Служба безопасности Украины также пытаются дискредитировать их деятельность

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский и Служба безопасности Украины (СБУ) пытаются отомстить антикоррупционным структурам и дискредитировать их деятельность. Об этом заявил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК), комментируя проведенные спецслужбой обыски.

В четверг утром Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что СБУ проводит обыски у бывших детективов НАБУ, и связало их с продолжением системного давления. СБУ подтвердила проведение ряда обысков, однако заявила, что они связаны с делом о злоупотреблениях в сфере грузовых перевозок на "Укржелдороге" и не касаются НАБУ.

ЦПК в заявлении на своем сайте обвинил СБУ во лжи. В частности, центр сообщил, что среди бывших детективов, у которых провели обыски, Тарас Ликунов - родной брат члена правления ЦПК Елены Щербан, которая также является адвокатом задержанного спецслужбой в июле руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова. А сам Ликунов, работая в НАБУ, вел дело против экс-советника офиса Зеленского и уже бывшего руководителя одного из департаментов СБУ Артема Шило.

В этой связи ЦПУ расценивает обыски как "часть кампании Зеленского по дискредитации НАБУ и ЦПК". "Цель Зеленского и СБУ прямо сейчас - дискредитировать всю антикоррупционную систему и отомстить конкретным людям", - отмечает исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк. По ее словам, антикоррупционным структурам мстят в том числе за расследования в отношении членов ближайшего окружения Зеленского. Среди них совладелец фирмы "Квартал 95" бизнесмен Тимур Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского.

Конфликт антикоррупционных органов с властью

Летом этого года обострился конфликт НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) с Владимиром Зеленским, который давно пытался установить контроль над антикоррупционными органами. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Предполагалось, что антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, произвела задержания, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Несмотря на акции протеста в Киеве и других городах, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля.

Однако это привело лишь к новой волне протестов. Кроме того, Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который в итоге поддержала Рада. Закон, по сути, отменил предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно документу, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств. В итоге в настоящий момент наблюдается усиление противостояние между СБУ и антикоррупционными органами.