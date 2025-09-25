CNN: в НАТО нет консенсуса по идее сбивать российские самолеты

По информации телеканала, США, Польша и страны Балтии дали понять, что выступают за "ответ силой"

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Среди стран НАТО нет консенсуса относительно идеи сбивать российские самолеты под предлогом того, что они якобы нарушили воздушное пространство альянса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц.

По информации телеканала, США, Польша и страны Балтии дали понять, что выступают за "ответ силой", а ряд других стран, включая ФРГ, призвали к сдержанности.

23 сентября НАТО выступила с заявлением, пообещав дать решительный ответ в случае нарушения воздушных границ стран - участниц. Заявление было принято по итогам консультаций, проведенных после инцидента с военными самолетами в небе над Эстонией.

По данным CNN, Эстония и Польша хотели включить в текст заявления формулировку о том, что на "дополнительные нарушения со стороны России" будет дан силовой ответ. Берлин и ряд стран Южной Европы потребовали убрать из текста эти слова, опасаясь эскалации.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не нарушали воздушных границ Эстонии. Три российских МиГ-31, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в Минобороны РФ. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись, заверили в военном ведомстве.