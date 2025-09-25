Российские воздушные суда оставались в международном воздушном пространстве, отметили в НОРАД

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) утверждает, что в среду отследило полет четырех российских военных самолетов у Аляски.

"Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило два Ту-95 и два Су-35, которые действовали в опознавательной зоне ПВО Аляски 24 сентября 2025 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте командования. В нем утверждается, что "НОРАД в ответ направило в опознавательную зону ПВО Аляски [самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления] E-3, четыре [истребителя] F-16 и четыре [самолета-заправщика] КС-135 для точной идентификации и перехвата".

"Российские воздушные суда оставались в международном воздушном пространстве и не входили ни в американское, ни в канадское суверенное воздушное пространство", - говорится в документе. Командование отметило, что деятельность РФ в опознавательной зоне ПВО Аляски ведется на регулярной основе и "не воспринимается в качестве угрозы" американской стороной.

США и Канада подписали договор о создании НОРАД 12 мая 1958 года на заре холодной войны. Главная цель - обеспечивать раннее оповещение о пусках баллистических ракет и защиту от самолетов и крылатых ракет, вторгающихся в воздушное пространство двух стран.

В Минобороны РФ регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.