Военно-воздушные силы еврейского государства поразили базу Генерального штаба хуситов, уточнил израильский министр обороны Исраэль Кац

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сентября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Израиля атаковали ряд объектов хуситов в районе столицы Йемена, включая несколько военных лагерей, а также склады беспилотников и оружия. Об этом сообщил израильский министр обороны Исраэль Кац.

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) нанесли мощный удар по многочисленным объектам террористической организации хуситов в Сане. Израильские ВВС атаковали несколько военных лагерей, включая базу Генерального штаба хуситов, ликвидировав десятки боевиков, а также уничтожили склады с беспилотными летательными аппаратами и оружием", - написал Кац в X.

"Как я и обещал вчера (24 сентября - прим. ТАСС), любому, кто причинит нам вред, будет нанесен семикратный ущерб", - добавил глава израильского МО.

Ранее армия Израиля сообщила о падении в Эйлате на юге еврейского государства запущенного из Йемена беспилотника. В курортном городе объявлялась воздушная тревога, предпринимались попытки перехвата, но аппарат причинил ущерб. Более 20 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии были госпитализированы.

В тот же день Кац пообещал, что Израиль ответит на удар по Эйлату. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", которым глава израильского МО тогда же пригрозил нанести "семикратный ущерб" в ответ.