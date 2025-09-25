Экс-президент Франции может ходатайствовать об условном освобождении по причине преклонного возраста

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, вызван в прокуратуру 13 октября. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источник.

По данным радиостанции, в этот день ведомство назовет дату помещения 70-летнего экс-президента под стражу, которое в соответствии с регламентом должно состояться в течение четырех месяцев с даты оглашения приговора.

При этом, как отмечает France Info, Саркози может ходатайствовать об условном освобождении по причине преклонного возраста.

Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и в пассивной коррупции. Это означает, что суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Апелляция не приостановит решение суда первой инстанции. У Саркози, который отвергает все обвинения по этому делу, есть 10 дней на то, чтобы оспорить это решение.