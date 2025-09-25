Полиция ранее изъяла беспилотник, которым управлял 50-летний мужчина, недалеко от аэропорта Осло

СТОКГОЛЬМ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Норвегии пока не видят связи между задержанием человека, который управлял БПЛА в Осло, и инцидентами с беспилотниками в Дании. Об этом Agence France-Presse заявила представитель норвежской прокуратуры.

"На данном этапе мы не видим связи [между инцидентами]", - сказала она.

Ранее в четверг норвежская полиция изъяла беспилотник, которым управлял 50-летний мужчина, недалеко от международного аэропорта Осло. Аэропорт приостанавливал работу более чем на три часа из-за обнаружения БПЛА. По информации правоохранителей, аппарат залетел "в бесполетную зону".

По информации AFP, 22 сентября власти Норвегии задержали супружескую пару из Сингапура в возрасте 50-60 лет. Полиция утверждает, что сингапурцы запустили беспилотник над крепостью и зданием оперы Осло, где действует бесполетная зона. Им грозит депортация из Норвегии за нарушение запрета. Инцидент произошел за несколько часов до обнаружения БПЛА у аэропортов в Осло и Копенгагене.

Инциденты с БПЛА

25 сентября агентство Reuters сообщило, что аэропорт в датском городе Ольборг временно закрылся и перенаправил три рейса в другие воздушные гавани из-за неопознанных беспилотников.

Во вторник 23 сентября в диспетчерской службе аэропорта столицы Дании Копенгагена ТАСС сообщили о временном закрытии воздушной гавани. Позднее Reuters со ссылкой на датскую полицию сообщило, что аэропорт возобновил работу, но воздушная гавань перенаправила как минимум 31 рейс из-за БПЛА. Полиция Дании информировала, что не обладает данными о том, кто управлял беспилотниками.