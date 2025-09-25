Как проходит 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. История в фото

23 сентября в Нью-Йорке стартовала юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она завершится 29 сентября: за это время представители 193 государств — членов ООН и две делегации от стран-наблюдателей выступят в ходе общих дебатов, которые проходят в знаменитом зале Генеральной Ассамблеи. Также в штаб-квартире проходят встречи высокого уровня, на которых обсуждаются самые насущные проблемы человечества. ТАСС подготовил фотоленту о том, как проходит съезд мировых лидеров

Главные темы 80-й сессии: конфликт Израиля и Палестины, права женщин, глобальное потепление и искусственный интеллект.

Общие прения

Общие прения — главное событие сессии Генеральной Ассамблеи. Мировые лидеры по очереди поднимаются на трибуну зала Генассамблеи, чтобы рассказать миру о своем видении ситуации и приоритетах.

Выступление США

Традиционно первой выступала Бразилия, за ней — США, как принимающая страна. На фото — президент Соединенных Штатов Дональд Трамп произносит речь. Интересно, что президент говорил без суфлера: в начале он признался, что тот не работает.

Президент США Дональд Трамп © Michael M. Santiago/ Getty Images

Выступление Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднялся на трибуну зала Генассамблеи ООН четвертым. В ходе своей речи он поднял вопрос о признании Государства Палестина и подчеркнул необходимость "срочно добиться прекращения огня в Газе". Президент показал фото, на котором запечатлена повседневная жизнь в секторе Газа: женщины, протягивающие ведра, кастрюли и тазы в ожидании воды, — еще один результат коллапса инфраструктуры в регионе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Spencer Platt/ Getty Images

Выступление Ирана

Выступление Ирана состоялось на второй день мероприятия, 24 сентября. Президент Масуд Пезешкиан также выразил обеспокоенность ситуацией в Газе. На фото он показывает книгу "Убитые Израилем" с фотографиями жертв израильско-палестинского конфликта.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Россия на Ассамблее

Россию на 80-й сессии представляет Сергей Лавров. Выступление с трибуны министра иностранных дел РФ запланировано на 27 сентября. Лавров также проводит традиционные в рамках Генассамблеи ООН двусторонние встречи.

Одна из самых ожидаемых уже состоялась. На фото — переговоры главы российской дипломатии с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых обсуждался вопрос урегулирования украинского кризиса и развитие понимания, достигнутого во время саммита на Аляске.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи делегаций в штаб-квартире ООН © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Также Сергей Лавров провел встречи с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой…

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Марокко Насер Бурита © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

…и с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

В беседе с министром Марокко обсуждались двусторонние отношения и урегулирование кризисных ситуаций в Африке и на Ближнем Востоке политико-дипломатическими методами, а с министром Кубы — актуальные аспекты российско-кубинских отношений стратегического партнерства.

Другие знаменательные фото

В рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча Дональда Трампа и президента Аргентины Хавьера Милея.

Президент Аргентины Хавьер Милей и президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

И, конечно, Генереальный секретарь ООН Антониу Гутерриш, исполняющий свои обязанности в самой гуще событий.

Генсек ООН Антониу Гутерриш © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Мария Богрянова