Генконсульство Италии в России объяснило ограничения в шенгене

Дания, Исландия, Литва, Латвия, Франция, Чехия и Эстония не признают российские загранпаспорта старого образца с пятилетним сроком действия, говорится в сообщении

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ограничения в шенгенских визах, выданных консульскими представительствами Италии в РФ, связаны с тем, что семь стран ЕС не признают российские загранпаспорта старого образца с пятилетним сроком действия. Об этом говорится в сообщении генерального консульства Италии в РФ.

"Дания, Исландия, Литва, Латвия, Франция, Чехия и Эстония не признают небиометрические российские паспорта, особенностью которых является отсутствие электронного чипа и пятилетний срок действия. Ввиду этого обстоятельства владельцам небиометрических паспортов Италия выдает визы, которые не могут быть использованы для посещения вышеуказанных государств", - указали в генконсульстве.

О том, что Италия якобы запрещает россиянам с шенгенской визой посещать семь стран Европы, сообщал Telegram-канал Shot. Ассоциация туроператоров России (АТОР) позже уточнила, что эта информация не соответствует действительности. Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что эти страны не вводили ограничений для россиян - обладателей действующих биометрических паспортов. Соответствующие запреты есть, но они касаются исключительно граждан, путешествующих по паспортам старого образца с пятилетним сроком действия.

В АТОР настоятельно рекомендуют туристам оформить биометрический загранпаспорт.