Нетаньяху с борта самолета по пути в США приказал нанести удары в Йемене

В канцелярии главы правительства еврейского государства отметили, что удары были направлены против штабов и складов вооружений хуситов в Сане

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ нанести удары по военным объектам хуситов в Сане с борта своего самолета по пути в США. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

"Нетаньяху отдал приказ о нанесении ударов в Йемене с борта самолета по пути в Нью-Йорк, после чего получал регулярные сводки от министра обороны, начальника Генштаба и своего военного секретаря", - говорится в заявлении. В канцелярии отметили, что "удары были направлены против штабов и складов вооружений хуситов в Сане". Нетаньяху 25 сентября вылетел в США, где на 26 сентября запланировано его выступление на сессии Генассамблеи ООН.

25 сентября израильский министр обороны Исраэль Кац сообщил, что ВВС Израиля атаковали ряд объектов хуситов в районе столицы Йемена, включая несколько военных лагерей, а также склады беспилотников и оружия, "ликвидировав десятки боевиков".

24 сентября армия Израиля сообщила о падении в Эйлате на юге еврейского государства запущенного из Йемена беспилотника. В курортном городе объявлялась воздушная тревога, предпринимались попытки перехвата, но аппарат причинил ущерб. Более 20 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии были госпитализированы. Ответственность за эту атаку взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", которым глава израильского МО в тот же день пригрозил нанести "семикратный ущерб" в ответ.