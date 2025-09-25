Боливийский лидер также напомнил, что "самолеты, вертолеты, морские корабли, ракеты применяются для нанесения ударов в нашем регионе, якобы в защиту интересов США, обеспечения их безопасности в рамках борьбы с наркокартелями".

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Стремление США вернуть себе роль гегемона приводит к гибели людей и дестабилизации ситуации во всем мире. Об этом заявил президент Боливии Луис Арсе, выступая в рамках общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Это стремление администрации [президента США Дональда] Трампа вернуть стране роль гегемона, что несет боль и гибель для людей. А зачем все это? Для того, чтобы завладеть чужими природными ресурсами", - указал боливийский лидер. Он добавил, что для этого США пытаются "навязать всем односторонний мир любой ценой".

"Стратегия национальной обороны США предполагает развертывание сил по всему миру. <…> В отличие от стратегов в Пентагоне, мы заинтересованы в мире, а не в войне. Мы видим также угрозу фашизма в его различных проявлениях, эксплуатацию народов, представленных в этом зале, установление господства над ними", - подчеркнул Арсе.

Боливийский лидер также напомнил, что "самолеты, вертолеты, морские корабли, ракеты применяются для нанесения ударов в нашем регионе, якобы в защиту интересов США, обеспечения их безопасности в рамках борьбы с наркокартелями". "Пусть эти усилия принимаются на территории США, где наблюдается высокий спрос и потребление наркотиков, где наблюдается разгул преступности", - добавил он.