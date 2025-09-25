Навроцкий допустил, что подпишет закон о продлении помощи украинским беженцам

Президент Польши подчеркнул, что у него есть время до 10 октября на рассмотрение этой инициативы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий допустил, что подпишет законопроект о продлении специального статуса и помощи для украинских беженцев.

Ранее польский лидер заблокировал аналогичный проект, поскольку он не содержал ограничений по выплате украинцам пособий для детей ("800 плюс").

"Конечно же я допускаю такое решение", - ответил Навроцкий в ходе интервью газете Fakt на вопрос журналиста, подпишет ли он новый законопроект о помощи гражданам Украины. "Я знаю, что в проекте имеются определенные предложения, которые меня, наверное, склонят к его подписанию", - добавил польский лидер и подчеркнул, что у него есть время до 10 октября на рассмотрение этой инициативы.

25 августа Навроцкий наложил вето на закон о продлении помощи для украинских беженцев, аргументировав свое решение необходимостью ввести ограничения на выплату детских пособий для неработающих украинцев. В связи с этим польский МВД подготовил законопроект о прекращении выплаты пособий на детей ("800 плюс") для неработающих иностранцев, а также о помощи гражданам Украины.

Закон о помощи гражданам Украины был принят польскими властями 12 марта 2022 года, его действие продлевалось несколько раз. Специальный статус для украинских беженцев действует до 30 сентября 2025 года, до того же дня Варшава обязуется оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины. С июля 2024 года Варшава ввела более жесткие условия для получения некоторых пособий. Так, пособия на детей могут получить только семьи, чьи дети учатся в польских школах.