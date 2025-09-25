Премьер Эфиопии надеется, что следующая встреча с Путиным пройдет в Аддис-Абебе

Прошел практически год с предыдущей встречи в Казани с российским лидером в рамках саммита БРИКС, отметил Абий Ахмед Али

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али выразил надежду на то, что в следующий раз встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Аддис-Абебе.

"Господин президент, большое спасибо за приглашение и за теплый прием, оказанный мне и моей делегации. Прошел практически год с нашей предыдущей встречи в Казани в рамках саммита БРИКС. Надеюсь, что наша следующая встреча произойдет в Аддис-Абебе. Это будет исторически важное событие", - сказал премьер Эфиопии на встрече с Путиным.

Абий Ахмед Али подчеркнул, что у России и Эфиопии "очень сильные двусторонние отношения". "У нас общие история, религия и очень много политических подходов. Укрепление этого исторического контекста для лучшего будущего - это то, что для нас крайне важно. С нашей стороны мы хотели бы укрепить взаимоуважение во всех формах, во всех видах сотрудничества. Мы также хотели бы укрепить наши стратегические приоритеты, взаимодействовать с нашими партнерами на дипломатическом треке", - сказал премьер Эфиопии.

Он выразил уверенность, что его визит в Москву послужит укреплению этого сотрудничества.