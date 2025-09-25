Навроцкий раскритиковал Зеленского за заявление о возможностях Польши защищать себя

Владимир Зеленский хотел подчеркнуть опыт и преимущество Украины перед другими странами в противовоздушной обороне, заявил президент Польши

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал недипломатичным заявление Владимира Зеленского о том, что Варшава не в состоянии защитить себя в случае "массированной воздушной атаки".

"Мне не понравилось это заявление господина Зеленского, я знаю, что он хотел этим сказать", - рассказал Навроцкий в интервью газете Fakt. По его словам, Зеленский хотел подчеркнуть опыт и преимущество Украины перед другими странами в противовоздушной обороне. "Я предполагаю, что слова президента Зеленского были сказаны в этом контексте, однако я считаю, что он мог бы сказать это немного иначе. Необходимо помнить о том, что военные возможности Украины в немалой степени завязаны на той помощи, которую Польша и другие страны мира в течение трех лет оказывают Украине", - пояснил польский лидер. "Я думаю, что это заявление могло бы быть более дипломатичным", - подытожил он.

16 сентября Зеленский в интервью Sky News заявил, что Польша неспособна защитить себя в случае массированной воздушной атаки. Таким образом Зеленский прокомментировал действия польских и натовских ВВС в ходе инцидента с проникновением в польское воздушное пространство 19 беспилотников в ночь с 9 на 10 сентября. По утверждению Варшавы, в ту ночь были сбиты от 3 до 6 объектов, которые представляли угрозу.