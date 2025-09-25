Эллисон Хукер выступила на встрече перед Каей Каллас и Анитой Ананд, после чего покинула зал заседания

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Эллисон Хукер отсутствовала в момент выступления главы европейской дипломатии Каи Каллас и министра иностранных дел Канады Аниты Ананд на совещании министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати (G20), которое проходит на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Хукер выступила на встрече перед Каллас и Ананд, после чего покинула зал заседания. Из-за плотного графика высокопоставленные чиновники из разных стран регулярно покидают залы заседаний до завершения встреч, их сменяют другие представители их государств. Как следует из трансляции, место Хукер за табличкой "Соединенные Штаты" заняла другая чиновница. Она находилась в зале во время выступлений Каллас и Ананд.