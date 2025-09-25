Обладание ядерным оружием и присоединение к программе Nuclear Sharing было бы хорошим решением для безопасности поляков, заявил президент Польши

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что, как и его предшественник Анджей Дуда, будет добиваться размещения на польской территории американского ядерного оружия по программе НАТО Nuclear Sharing.

"Обладание ядерным оружием и присоединение к программе Nuclear Sharing было бы хорошим решением для безопасности поляков. Я чувствую себя обязанным делать все, что принесет безопасность Польше", - ответил Навроцкий на соответствующий вопрос журналиста в ходе интервью газете Fakt. "Потенциальное ядерное оружие для польского государства не означало бы эскалацию потенциального конфликта или агрессии, а означало бы то, что поляки чувствовали бы себя безопаснее", - добавил польский лидер.

Предыдущий президент Польши (2015-2025) Анджей Дуда с 2023 года неоднократно призывал США разместить ядерное оружие в стране по программе Nuclear Sharing. В частности, в марте 2025 года он утверждал, что обсуждал этот вопрос со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. На тот момент глава польского государства отмечал, что считает очевидным такой шаг со стороны президента США Дональда Трампа. В свою очередь, США и НАТО пока еще ни разу не подтверждали такую возможность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что американское ядерное оружие незамедлительно привлечет внимание Генштаба ВС РФ и будет учитываться при военном планировании в случае размещения на территории Польши.

Nuclear Sharing - это программа государств - членов НАТО по размещению и хранению американского ядерного арсенала в Европе. Она предусматривает, что не имеющие ядерного оружия страны могут разместить его на своей территории, участвовать в связанных с этой сферой учениях.