Сербию ждет тяжелая зима, заявил президент

БЕЛГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что с 1 октября против сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), крупнейшего энергетического предприятия страны, вступят в силу американские санкции. По его словам, это создаст серьезные трудности для сербской экономики и энергетики.

"То, что является новостью, и я не могу назвать ее приятной, но это было ожидаемо - американцы продлили невведение санкций всего на 4 дня - с 27 сентября до 1 октября. С 1 октября в отношении NIS будут введены санкции", - сообщил он журналистам в Нью-Йорке.

Президент подчеркнул, что Белград окажется "побочным ущербом противостояния США и России, Запада и России", поскольку российская сторона является мажоритарным акционером компании. "Цену заплатим мы, и заплатим очень высокую цену. Пусть это будет ясно всем", - отметил он.

Вучич добавил, что власти Сербии всегда проявляли добросовестность в отношениях как с российскими, так и с американскими партнерами. "Мы были исключительно корректны и по отношению к российским партнерам, и по отношению к американским. Будем стараться оставаться корректными ко всем, но люди должны знать: цена для нас будет чрезвычайно высокой", - заявил глава государства.

Президент предупредил, что ограничения могут повлиять на текущие операции компании и создать риски для выполнения обязательств перед сотрудниками. "Я уверен, что россияне скажут, что у них есть резервы на месяц или два, но если финансовые транзакции будут блокированы, возникнут проблемы с выплатой зарплат", - пояснил он.

"Давайте, однако, подождем. Может быть до 1 октября произойдет какое-то чудо. Но нас ожидают трудные времена и тяжелая зима", - резюмировал Вучич.

Российское участие в компании

Компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала", ранее стала владельцем доли в 11,3% в сербской компании NIS вместо "Газпрома". Доля "Газпрома" в NIS снизилась с 11,3% до одной акции, а АО "Интэлидженс" - выросла с нуля до 11,3%. Сделка совершена на основании договора о безвозмездной уступке или передаче акций акционерного общества. Как следует из данных ЕГРЮЛ, АО "Интэлидженс" находится под управлением "Газпром капитала". Еще 44,85% акций в NIS принадлежат "Газпром нефти", 29,87% - Сербии, а оставшаяся доля - у миноритарных акционеров.

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор NIS шесть раз получала от США отсрочку санкций на срок в 90 дней, но в середине сентября президент Сербии Александар Вучич выразил опасения, что США не согласятся на новое продление отсрочки после 26 сентября.

NIS является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа, сбытом нефтепродуктов, производством электроэнергии и торговлей ею, реализацией проектов в области нефтехимии. Основные производственные мощности находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии.