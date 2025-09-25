Хуситы заявили об увеличении числа жертв израильского удара по Сане

Более 140 получили ранения

ДУБАЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Число жертв израильского удара по йеменской столице Сане возросло до 8, более 140 человек получили ранения. Об этом сообщило министерство здравоохранения в правительстве, сформированном мятежным движением "Ансар Аллах".

"В результате израильской атаки в четверг погибли 8 мирных жителей, еще 142 человека получили ранения. Силы гражданской обороны и спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами", - говорится в заявлении подконтрольного хуситам ведомства.

В четверг авиация Израиля нанесла серию ударов по йеменской столице. По словам израильского министра обороны Исраэля Каца, атаке подверглись объекты хуситов, включая склады оружия и пункты дислокации повстанцев. Ранее хуситы сообщали о 2 погибших и 48 пострадавших.

Удары по Сане были нанесены на следующий день после того, как запущенный хуситами беспилотник упал в городе Эйлат на юге Израиля. По данным национальной службы скорой помощи, в результате инцидента более 20 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии были госпитализированы.