Рютте: Трамп лично добивается от Венгрии прекращения закупок нефти у России

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп лично добивается прекращения закупок Венгрией российской нефти. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CNN.

Генсек Североатлантического альянса отметил, что согласен с утверждениями американского лидера о том, что европейским союзникам Вашингтона следует прекратить закупки энергоносителей у РФ. "И я знаю, что председатель Европейской комиссии [Урсула фон дер Ляйен] работает над этим. Я знаю, что президент Трамп лично работает над этим, в том числе напрямую с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - сказал Рютте.

Трамп 23 сентября заявил, что, вероятно, поговорит с Орбаном о закупках Венгрией российской нефти. Американский лидер допустил, что Венгрия может прекратить это делать.

Трамп 20 сентября заверил, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер намерен добиться от европейских союзников Вашингтона прекращения закупок российской нефти. 13 сентября американский лидер заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении Москвы, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса".