Россия в лице Росатома играет ведущую роль во многих странах, заявил глава МАГАТЭ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Многие страны сегодня заинтересованы в сотрудничестве с Росатомом, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Для меня большое удовольствие и радость быть снова в Москве и продолжить наш разговор. Как вы уже сказали, в этот раз визит совпал с очень важным мероприятием, и оно проходит в очень важный момент для ядерной энергетики по всему миру. Россия в лице Росатома играет ведущую роль во многих странах, многие страны заинтересованы в сотрудничестве с Росатомом, мы видим это сегодня", - сказал Гросси.

Он отметил, что во взаимодействии с Росатомом заинтересованы страны Азии и Африки.

"Действительно очень важный момент. И присутствие агентства также важно для того, чтобы поддерживать подобные проекты, чтобы доводить их до конца в конструктивном ключе", - заметил Гросси.

Ранее Путин и глава МАГАТЭ приняли участие в международном форуме World Atomic Week в Москве.