Трамп заявил, что даст согласие на поставки F-35 Турции при выполнении запроса

Какое требование Вашингтона для этого нужно выполнить, президент США не уточнил

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что легко даст согласие на поставки истребителей F-35 Турции, если Анкара выполнит определенный запрос Вашингтона, но не уточнил, какой.

"Я легко смогу [сделать это], если захочу. Да, мы можем это сделать", - заявил Трамп, говоря о возможности поставок упомянутых самолетов Турции. На вопрос, будет ли реализована эта сделка, американский лидер ответил: "Это будет зависеть от того, сделает ли он [президент Турции Тайип Эрдоган] что-то для нас". Трамп не уточнил, о чем именно идет речь.