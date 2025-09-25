Турция заявила, что Эрдоган и Трамп достигли прогресса по многим вопросам

Президенты Турции и США обсудили множество тем, от обороны до торговли и энергетики, сообщили в администрации Эрдогана

АНКАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп достигли значительного прогресса по ряду тем в ходе переговоров в Вашингтоне. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран, комментируя итоги визита президента в США.

"Его историческая встреча с президентом США Трампом в Белом доме прошла в очень дружеской атмосфере. На встрече обсуждался широкий круг вопросов: от обороны и торговли до энергетики, региональных и глобальных проблем. По ряду вопросов был достигнут значительный прогресс", - написал Дуран в Х.

Он отметил, что "поездка Эрдогана в США, включавшая мероприятия в Нью-Йорке и Вашингтоне, была весьма динамичной и продуктивной". "Наш президент, который стал голосом Палестины и совестью международного сообщества на Генассамблее ООН, в своей речи также изложил региональное и глобальное видение внешней политики Турции. Он провел двусторонние и многосторонние встречи с лидерами государств от Африки до Европы, от Азии до Америки и высказал свои мысли в таких СМИ, как Newsweek и Fox News", - сообщил Дуран.