Власти Йемена призвали создать международную коалицию для борьбы с хуситами

С заявлением об этом выступил председатель Президентского руководящего совета государства Рашад Мухаммед аль-Алими

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими предложил сформировать международную коалицию для борьбы с хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах", которое контролирует около трети территории республики, включая столицу Сану.

"После провала миротворческих усилий возникла необходимость в коллективных и решительных действиях для установления мира. Поэтому сегодня я призываю к формированию эффективной международной коалиции для восстановления безопасности и стабильности в Йемене - коалиции, которая восстановит институты национального государства и освободит страну от гнета повстанцев и террористических группировок", - сказал аль-Алими 25 сентября на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По оценке представителя официально признанных властей, хуситы превратились в полноценную террористическую организацию, которую Иран снабжает баллистическими ракетами, ударными дронами и безэкипажными катерами. "Они больше не являются повстанческой группировкой, действующей в отдаленных районах Йемена. Они стали международной террористической организацией, обладающей современным иранским арсеналом", - сказал он.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками движения "Ансар Аллах", пользующегося иранской поддержкой. В наиболее активную фазу оно перешло в марте 2015 года, когда к конфликту присоединилась коалиция во главе с Саудовской Аравией. Гражданская война в Йемене привела к беспрецедентной гуманитарной катастрофе. По данным ООН, более 24 млн йеменцев, или примерно 80% населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.