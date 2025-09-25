Трамп заявил, что "коррумпированный экс-глава ФБР" понесет ответственность

Президент США назвал Джеймса Коми одним из худших людей, с которыми работала страна

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми коррумпированным и заявил, что он вскоре понесет ответственность.

"Один из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась эта страна, - это Джеймс Коми, бывший коррумпированный глава ФБР. Сегодня он был обвинен большим жюри по двум пунктам в совершении различных незаконных и противоправных действий", - написал он в Truth Social.

"Он так долго приносил вред нашей стране, и теперь наконец-то начинает нести ответственность за свои преступления против нашего народа", - указал Трамп.