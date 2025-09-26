ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Обвиненному в даче ложных показаний Конгрессу экс-директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми в случае признания виновным может грозить тюремное заключение сроком до 5 лет. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Он отмечает, что речь идет о показаниях, которые Коми давал в сентябре 2020 года. В частности, телеканал показал запись того заседания, на которой Коми заявил, что не давал указаний своим подчиненным передавать журналистам какую-либо информацию.

Ранее Fox News со ссылкой на собственные источники сообщил, что бывшему главе ФБР вменяется дача ложных показаний и воспрепятствование правосудию. Отмечалось, что расследование в отношении экс-главы спецслужбы было инициировано еще в июле. В ходе него проверялась информация, предоставлял ли он ложные показания об операции Crossfire Hurricane - название начатого в 2016 году расследования ФБР о приписываемых предвыборному штабу Трампа связях с Россией.

18 июля директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала отчет, в котором говорится, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард.

По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора с РФ выигравшего выборы Трампа. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.