Экс-глава ФБР отверг обвинения в свой адрес

Джеймс Коми заявил, что верит в правосудие и свою невиновность, и предложил провести разбирательство

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми заявил, что не считает себя виновным и готов доказать это в суде.

"Мое сердце разбито из-за министерства юстиции, но я глубоко верю в федеральную судебную систему, я невиновен, так что давайте проведем судебное разбирательство и сохраним веру", - сказал он в видеообращении, опубликованном в четверг в Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Моя семья и я на протяжении многих лет знали, что противостояние [президенту США] Дональду Трампу сопряжено с издержками. Мы не могли представить себе возможность жить иным образом. Мы не будем жить на коленях. И вы тоже не должны", - указал Коми. "Я не боюсь и надеюсь, что вы тоже", - добавил он.

25 сентября телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники сообщил, что бывшему главе ФБР были предъявлены обвинения в даче ложных показаний Конгрессу США и воспрепятствовании правосудию. Расследование было инициировано в июле. В ходе него проверялась информация, предоставлял ли он ложные показания об операции Crossfire Hurricane - название начатого в 2016 году расследования ФБР о приписываемых предвыборному штабу Трампа связях с Россией.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.