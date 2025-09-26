Будапешт благодарен президенту США Дональду Трампу за их отмену, отметил глава венгерского МИД

ООН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Санкции предыдущей американской администрации во главе с Джо Байденом в отношении проекта "Пакш-2" в Венгрии были политической местью, Будапешт благодарен президенту США Дональду Трампу за их отмену. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Мы очень благодарны администрации президента Трампа за то, что она исключила проект из санкционных списков, в которые он был внесен администрацией Байдена в качестве политической мести", - сказал глава МИД.

О станции в Пакше и санкциях США

Во второй половине ноября 2024 года Соединенные Штаты ввели санкции против Газпромбанка, через который осуществлялись расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти, газа, а также за строительство второй очереди АЭС в Пакше. Москве и Будапешту пришлось искать альтернативные способы оплаты. Кроме того, 10 января США объявили о масштабном пакете санкций в отношении российского нефтегазового сектора, а также руководства Росатома, включая гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева.

Решение по нефти и газу было найдено, а по финансированию строительства АЭС в Пакше его найти не удавалось. Венгрия попросила администрацию Трампа отменить санкции против Газпромбанка, который выступает гарантом финансирования проекта "Пакш-2".

В Пакше действует АЭС, построенная советскими специалистами еще в 1980-е годы. На нее приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.

Одновременно идет строительство пятого и шестого энергоблоков по проекту "Пакш-2", разработанному Росатомом. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 в начале 2030-х мощность энергетического ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2 000 до 4 400 мегаватт.