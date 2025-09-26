Местные специалисты связали это с перераспределением полномочий по инвестиционной политике

АСТАНА, 26 сентября. /ТАСС/. Замена министра иностранных дел Казахстана связана с перераспределением полномочий по инвестиционной политике, о которой ранее говорил в своем послании президент республики Касым-Жомарт Токаев. Такое мнение высказывают казахстанские политологи.

"Главой МИД Республики Казахстан назначен Ермек Кошербаев. С февраля 2025 года он занимал должность вице-премьера по социалке. А теперь переведен на должность министра иностранных дел, причем без вице-премьерского статуса. Один из вариантов - что дополнительные полномочия по работе с инвестиционным блоком, которые были у [Мурата] Нуртлеу в качестве замглавы кабинета [министров], уходят вместе с ним в администрацию президента", - написал в Telegram-канале политический обозреватель Газиз Абишев.

Аналогичную точку зрения высказал казахстанский политолог, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр Ашимбаев.

"Нуртлеу перевели в администрацию президента, а Кошербаев стал главой МИД, но без статуса вице-премьера. Напомню, двойная должность (вице-премьер - министр иностранных дел) была введена в январе 2021 года для обеспечения кураторства МИД над политикой по привлечению инвестиций. Теперь, видимо, будет произведено перераспределение обязанностей. Президент в ходе послания выразил недовольство административной структурой по инвестблоку", - написал политолог в Telegram-канале.

26 сентября пресс-служба президента Казахстана опубликовала два указа, согласно которым заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу освобожден от должности и назначен помощником главы государства по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству. На пост главы МИД назначен Ермек Кошербаев, в опубликованном указе, а также на сайтах МИД и правительства его должность больше не включает указания на то, что он является заместителем премьер-министра. Кошербаев ранее был вице-премьером Казахстана, до этого возглавлял Восточно-Казахстанскую область, с 2020 по 2023 годы также был послом республики в России. Нуртлеу в качестве вице-премьера - главы МИД был в делегации Казахстана в ходе визита Токаева в США 21-23 сентября и участия в сессии Генассамблеи ООН.

Токаев, выступая с посланием народу Казахстана 8 сентября, отмечал, что "в стране сложилась громоздкая и разрозненная система взаимодействия с инвесторами", которая ведет к бюрократии и дублированию функций. По словам президента, "бросается в глаза то, что в наименовании ни одной из госструктур нет слова "инвестиции", а этот "вопрос находится в ведении трех-четырех учреждений и не находит своего разрешения". При этом Токаев подчеркнул, что учреждать новое министерство нет необходимости, дав указание правительству в кратчайшие сроки обновить систему привлечения инвестиций.