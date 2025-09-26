В территориальных водах Литвы проходят учения ВМС и ВВС стран НАТО

Жителей Паланги предупредили, что могут быть слышны звуки взрывов

ВИЛЬНЮС, 26 сентября. /ТАСС/. Учения военно-морских сил (ВМС) и военно-воздушных сил (ВВС) "Нептуно киртис" ("Удар Нептуна") с участием подразделений союзников по НАТО проходят в территориальных водах Литвы. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"В ходе учений корабли ВМС и воздушные суда ВВС вместе с союзниками проведут тренировку в территориальных водах Литвы на Балтике и в небе над этой территорией", - говорится в сообщении.

Командование и муниципалитет приморской Паланги предупредили, что жители города могут слышать звуки взрывов.