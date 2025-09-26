Ответственность за возможные инциденты с ВС Израиля несут только власти Италии и Испании, которые ранее отправили военные корабли, уточнил собеседник портала

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. НАТО не участвует в обеспечении безопасности флотилии, которая пытается доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Об этом неназванный представитель Североатлантического альянса сообщил порталу EUobserver.

"Союзники по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке", - отметил он. По словам представителя НАТО, альянс "не играет роли в данном конфликте", однако ценит усилия союзников, которые направлены на содействие миру и прекращение страданий мирного населения. При этом ответственность за возможные инциденты с израильскими ВС несут исключительно власти Италии и Испании, которые ранее отправили военные корабли, уточнил собеседник.

Флотилия прибыла к берегам Туниса 7 сентября. В ее составе десяток принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находится шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставит своей задачей прорвать блокаду сектора Газа и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь. Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил об отправке двух военных кораблей для обеспечения безопасности сограждан, находящихся на борту одного из судов флотилии.