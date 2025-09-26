У него подозревают инфекционное заболевание, передает портал

ВИЛЬНЮС, 26 сентября. /ТАСС/. 98-летний бывший президент Литвы Валдас Адамкус госпитализирован в Вильнюсе с подозрением на инфекционное заболевание. Об этом сообщил портал Delfi.

"Валдасу Адамкусу стало плохо вечером 25 сентября, и он обратился в клинику. В связи с подозрением на инфекционное заболевание Адамкус был госпитализирован для обследования и выбора стратегии лечения", - отметили порталу в медицинском учреждении. В настоящее время состояние экс-президента стабильное, добавили в клинике.

Адамкус занимал высшую государственную должность - президента Литовской Республики - с 1998 по 2003 год и с 2004 по 2009 год.