МИД КНР: перекладывание ответственности на Китай не решит кризис на Украине

Истоки ситуации лежат в накопившихся противоречиях в сфере безопасности в Европе, указал официальный представитель министерства Го Цзякунь

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Перекладывание ответственности на Китай не решит проблему украинского кризиса, истоки которого лежат в накопившихся противоречиях в сфере безопасности в Европе. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя звучащие на Западе заявления о том, что Китай мог бы оказать давление на Россию с целью прекращения конфликта на Украине.

"Китай не является ни стороной, развязавшей украинский кризис, ни его участником. Однако, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и ответственной великой державой, мы всегда придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и переговорам, что получило широкое признание международного сообщества", - сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что не Китай не желает прекращения конфликта, разжигает его и даже наживается на этом, а другие стороны.

"Перекладывание ответственности на Китай не решит вопрос. Корни украинского кризиса лежат в долго накапливавшихся региональных противоречиях в сфере безопасности в Европе. Только посредством учета законных интересов безопасности всех сторон и создания с помощью диалога и переговоров сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности можно найти верный путь решения проблемы. Мы поддерживаем более активную конструктивную роль Европы в содействии политическому урегулированию украинского кризиса", - сказал представитель ведомства.