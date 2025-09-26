Его использовали для производства высокоточных ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новый удар по территории Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, целью атаки был объект шиитской организации "Хезболлах", использовавшийся для производства высокоточных ракет. Он находился в районе долины Бекаа на востоке республики.

"Существование объекта, подвергшегося удару, являлось нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для пресечения любых угроз, возникающих перед Государством Израиль", - заявили военные.