Партия нарушила правила аренды, проведя предвыборное мероприятие во внутреннем дворе офисного здания после досрочных парламентских выборов, передает решение Земельного суда агентство DPA

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Земельный суд Берлина постановил, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) должна покинуть свою штаб-квартиру в столице ФРГ осенью 2026 года, раньше срока, предусмотренного договором аренды. Об этом пишет агентство DPA.

Партия, как указали в суде, нарушила правила, проведя предвыборное мероприятие во внутреннем дворе офисного здания после досрочных парламентских выборов, которые состоялись в ФРГ 23 февраля. Однако судья Буркхард Нибиш пояснил, что это не является основанием для немедленного прекращения договора аренды. Таким образом, "Альтернатива для Германии" частично успешно защитилась от соответствующего иска о выселении.

Апелляция на это решение может быть подана в Высший земельный суд Берлина.

27 апреля газета Bild сообщала, что АдГ может лишиться своей штаб-квартиры в Берлине, поскольку владелец помещения подал иск в соответствующий столичный суд. Осенью 2022 года АдГ подписала три договора с компанией Quercus GmbH об аренде помещения для штаб-квартиры в берлинском районе Райниккендорф. Партия арендовала в общей сложности 2 431,7 кв. м в более крупном офисном комплексе, а также 20 парковочных мест. Как утверждала Bild, вскоре после заключения соглашений АдГ хотела установить на прилегающей территории мачты с партийными флагами. В то время хозяин помещения категорически запретил любую форму политической рекламы и предупредил об этом арендаторов здания.

6 марта 2025 года австрийский владелец недвижимости Лукас Хуфнагль выдал предписание расторгнуть все договоры аренды без предварительного уведомления. В связи с федеральными выборами 2025 года АдГ, по его словам, организовала большое партийное мероприятие во дворе здания, установила во дворе агитационные палатки и осветила весь фасад здания, в том числе проецируя логотип партии. Фактически договоры аренды действуют до конца 2027 года, но в каждом случае предусмотрены особые права расторжения.

АдГ появилась на политической арене в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС ее рейтинги стали расти благодаря теме беженцев. На родине АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.