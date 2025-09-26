При этом движение нельзя исключить из переговорного процесса и обсуждения других вопросов, отметил член политбюро радикалов Гази Хамад

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС готово отказаться от управления сектором Газа, но его нельзя исключать из переговорных процессов и оно не сложит оружие, заявил член политбюро движения Гази Хамад в интервью американскому телеканалу CNN. Фрагменты интервью были частично опубликованы на сайте телеканала.

"Что касается управления Газой, то мы готовы выйти из управления Газой, у нас нет с этим проблем". - утверждал Хамад. При этом он подчеркнул, что "ХАМАС - это часть палестинского общества, и нельзя исключить ХАМАС [из переговорного процесса и обсуждения других вопросов]". Хамад также заявил, что вооруженное крыло организации имеет "законное и легальное право на использование оружия" для борьбы с оккупацией, добавив, что ХАМАС "никогда не сдастся".

Хамад заявил, что переговорный процесс полностью заморожен. Часть вины за срыв переговоров он возложил на США, так как они "не являются честными и нейтральными посредниками".

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства радикалов, находившимся в Дохе. ХАМАС сообщил о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Хамад был одним из находившихся в здании людей, ему удалось выжить.