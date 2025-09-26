Педро Санчес считает, что премьер еврейского государства "создает еще более нестабильную политическую ситуацию на Ближнем Востоке"

МАДРИД, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес считает, что действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху создают предпосылки для потенциального терроризма в регионе в будущем.

"Возможно, в этом и заключается план премьер-министра Нетаньяху - создать внутри израильского общества угрозу отсутствия безопасности, которая могла бы объяснить его действия в отношении не только Газы, но и оккупации Западного берега", - сказал глава кабмина королевства в интервью телеканалу CNN, расшифровка которого была опубликована на сайте правительства.

По его мнению, премьер еврейского государства "создает еще более нестабильную политическую ситуацию на Ближнем Востоке". Это создает предпосылки "для потенциального терроризма в будущем", добавил Санчес, уточнив, что ситуация в регионе также геополитически затрагивает Испанию и южные районы Европы.

16 сентября Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа. Целью операции заявлен разгром палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть район боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.